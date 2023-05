MasterChef é marcado por climão entre participante e Érick Jacquin

31/05/2023 | 11:10



A noite de terça-feira, dia 30, foi marcada por uma torta de climão no MasterChef Brasil, transmitido pela Band. Tudo isso porque o participante Leonardo decidiu fazer um baião de dois meio diferente ao colocar shoyu no prato - e Érick Jacquin, jurado do programa, não gostou nadinha.

No entanto, o prato não agradou os jurados e ele foi direto para a prova de eliminação! Ele utilizou o molho como uma alternativa ao sal e o chef francês reprovou a escolha. Os dois, inclusive, discutiram sobre o assunto:

- Você quer ensinar o padre a fazer missa?

E Leonardo, por sua vez, retrucou.

- Você vai querer ensinar um cearense a fazer baião?

Jurada passa mal com prato

A noite também foi marcada por uma saia justa. À Band, Helena Rizzo, outra das juradas do programa, disse que tiveram mais pratos ruins do que bons no episódio.

- É raro a gente comer comida ruim, porque os ingredientes aqui são sempre muito bons, mas teve gente que misturou [os ingredientes] de um jeito muito esquisito e teve um prato que me deu até um pouco de ânsia.