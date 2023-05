Estilistas da região são escolhidos para participar do SPFW 2023

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC



28/05/2023 | 00:01



“Todo estilista almeja o SPFW (São Paulo Fashion Week). Para mim, é a realização de um sonho de adolescência”, afirma Rafael Caetano, 30 anos, que apresentou 19 composições da marca de roupas homônima, durante o desfile de sexta-feira, no evento de moda mais importante da América Latina. Ele, morador do Centro de São Caetano, e Stefany Remigio, do bairro Alvarenga, em São Bernardo, são dois artistas do Grande ABC que participaram da edição de 2023, com o tema Origens.

Desde pequeno, Caetano sempre gostou de desenhar, mas foi ao entrar na faculdade que se apaixonou pelas possibilidades que a moda pode gerar. “Minhas coleções desfilaram por 10 anos em uma semana de moda chamada Casa de Criadores. É um evento menor, conhecido por um público seleto da moda. Chegar ao SPFW é algo incrível. As expectativas eram muito positivas e, sem dúvida, foram superadas. Foram 19 looks, que somam mais de 50 peças. Foi emocionante ver toda a coleção pronta”, destaca Caetano, com trabalhos focados ao público masculino. Para o futuro, ele almeja comercializar as peças em Madri, na Espanha. “É um lugar que me inspira. Quero que a cidade sedie meus novos projetos.”

Em São Bernardo, a jovem Stefany Remigio encontrou na moda uma forma de misturar o amor pela arte e a defesa pelos ideais. Com um blazer preto em mãos e muita criatividade, a aluna de 17 anos que cursa o técnico em produção de moda no Senac da cidade fez uma reprodução da obra Cacique Raoni, do grafiteiro e muralista Eduardo Kobra. Stefany também aproveitou a peça para destacar a importância dos povos originários e do combate à discriminação com frases estampadas.

A notícia de que tinha sido escolhida para expor a obra no SPFW chegou exatamente no horário de aula. “Fiquei sem palavras, extremamente feliz e emocionada, pois, em meio a tantos trabalhos lindos produzidos no Senac, o meu foi escolhido para compor a exposição realizada pelo evento.”

De acordo com o estilista e professor Ricardo Almeida, que coordenou a produção de Stefany, as peças que seriam enviadas para a comissão organizadora do evento foram selecionadas pela turma do curso. A unidade recebeu as diretrizes e logo iniciou os preparativos, que duraram duas semanas. “Além da prática do conteúdo estudado, a experiência de vivenciar a função do produtor nos desfiles de moda proporciona a integração dos alunos a marcas e profissionais que atuam no mercado. A vivência e troca de experiências elevam a autoconfiança dos estudantes.”

Segundo o professor Marcos Rosseton, que também ajudou nas produções do Senac para o evento, a oportunidade amadurece os alunos. “As habilidades exploradas vão desde a relação entre mercado e consumo, processos criativos, planejamento, até saber formas de divulgação de moda em eventos.” Para Stefany, esse é apenas o início de um sonho. “Desde que entrei na unidade do Senac um mundo novo se abriu para mim. Sempre amei arte, principalmente a junção dela com a moda. Tenho objetivo de crescer cada vez mais!”