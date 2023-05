Force One amplia oferta de periféricos e acessórios com linha Cosmos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



26/05/2023 | 08:55



A Force One amplia seu portfólio de periféricos e acessórios com a linha Cosmos. Entre os novos produtos estão o mouse gamer Supernova, o headset Titan 7.1 e o speaker Explorer – todos projetados e batizados seguindo o conceito da coleção, inspirada em elementos da astronomia. Além deles, também chegam às lojas os mousepads Skyhawk Katana XXL e Skyhawk Fluxo 3XL e as mochilas Shield, que visam unir durabilidade a preços atrativos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Mouse Supernova

Uma Supernova é uma explosão estrelar poderosa. Este novo mouse faz jus ao nome, sendo ideal para jogadores que precisam de velocidade e precisão nas ações. Ele conta com design moderno e vazado no estilo favo de mel, seis botões customizáveis e sensor Sunplus 6662, capaz de entregar até 20.000 DPI. Com vida útil de 20 milhões de cliques e um software dedicado para alterar configurações de sensibilidade, customização dos botões e iluminação RGB, o periférico pesa apenas 96 gramas e tem um cabo paracord feito sob medida para maior sensação de leveza e liberdade. O novo equipamento da linha Cosmos tem preço sugerido de R$ 159,90 e pode ser adquirido aqui.

Mousepads Skyhawk

O Skyhawk Katana XXL e o Skyhawk Fluxo 3XL são indicados para jogadores e entusiastas de eSports que buscam espaço, velocidade, resistência e precisão em suas gameplays. Feitos com tecido Mesh Fibertek, os acessórios otimizam a resposta do sensor do mouse e proporcionam movimentos suaves e rápidos nas partidas. Suas bordas com costuras reforçadas prometem maior durabilidade, e a base emborrachada antideslizante fornece maior segurança para realizar movimentos bruscos sem que o mousepad saia do lugar.

A versão customizada em parceria com o Fluxo, que conta com visual colorido e a logomarca da organização de eSports, já está à venda em versão 3XL (120cm x 55cm), pelo preço sugerido de R$ 159,90. Já o Skyhawk Katana tem tamanho XXL (90cm x 40cm), visual em branco, preto e cinza, e custa R$ 99,90. Para adquirir a versão do Fluxo, clique aqui. Para comprar a versão Katana, clique aqui.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Titan

O headset Titan 7.1 USB leva o nome do maior satélite natural de Saturno. Ele foi projetado e otimizado visando elevar a experiência dos usuários com muita imersão e qualidade sonora. Leve e confortável, conta com drivers magnéticos de 50 mm que fornecem boa experiência de som e promovem horas de diversão. Os usuários podem aproveitar ao máximo seus conteúdos de entretenimento, inclusive seus jogos favoritos, graças à tecnologia Surround Virtual de 7.1 canais, que garante áudio limpo e cristalino.

As almofadas do Titan são feitas de espuma viscoelástica, revestidas em material sintético que imita couro e proporcionam isolamento acústico para os usuários não se distraírem com barulho ambiente. Já o design conta com iluminação RGB sem a necessidade de configuração por software, bastando que o consumidor plugue o produto no computador para que os efeitos comecem. Por fim, outro diferencial é a entrada USB, que é compatível com inúmeros aparelhos, como o console PlayStation. Está à venda pelo preço sugerido de R$ 169,90 e pode ser comprado aqui.

Speaker Explorer

Batizado com o nome do primeiro satélite artificial lançado pelos Estados Unidos ao espaço, as caixas de som Explorer, da Force One, oferecem uma experiência de áudio estéreo completa a partir de seus drivers de 52 mm. Compactos em tamanho (7,2cm x 7,2 cm x 7,2 cm) e poderosos em capacidade sonora, os speakers contam ainda com iluminação RGB e conexão via cabo USB para máxima versatilidade. O periférico da linha Cosmos já está à venda pelo preço sugerido de R$ 109,90 e pode ser comprado aqui.

Linha de mochilas Shield

A linha de mochilas táticas Shield, da Force One, foi pensada para suprir as necessidades do dia a dia do usuário que está sempre em movimento e precisa levar seus equipamentos tecnológicos para qualquer lugar. Com revestimento em tecido Oxford 900D, que é denso, impermeável e tem alta resistência a rasgos, o acessório apresenta ainda costuras reforçadas para suportar objetos pesados sem que danifiquem sua estrutura e material. Conta também com um zíper KAM com sistema de travas e antiferrugem, além de diversas áreas feitas em velcro para melhor acomodação de diversos itens, como laptops, periféricos, documentos e roupas.

O modelo Shield oferece aos usuários muitas possibilidades de customização e adição de acessórios, graças aos seus bolsos laterais multiuso e amplo espaço interno. A mochila já está à venda com preço sugerido de R$ 289,90 e pode ser comprada aqui.