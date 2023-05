Charge do Dia - 20 de maio de 2023

Seri

Do Diário do Grande ABC



20/05/2023 | 10:24



O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), junto do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), entregou na manhã de ontem as obras de revitalização da Avenida dos Estados, importante eixo de ligação do município com São Paulo, São Caetano e Mauá.