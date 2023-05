Irmão de Marília Mendonça se pronuncia após laudo do acidente da cantora ser emitido: Não foi nenhuma novidade. Nada vai trazê-la de volta

16/05/2023 | 10:10



Na última segunda-feira, dia 15, logo depois que o laudo da Força Aérea Brasileira sobre o acidente que acarretou na morte de Marília Mendonça foi divulgado, o irmão da cantora, João Gustavo, se pronunciou.

Não foi nenhuma novidade. Já esperávamos esse resultado. O Dr. Robson [advogado da família] havia informado que esse laudo não apontaria nenhum culpado. Sabemos que a existência do obstáculo ocasionou o acidente e ainda mais sem sinalização. isso vai ser apurado na Justiça e, com certeza, algo vai servir de aprendizado, disse ao colunista Lucas Pasin.

Segundo o advogado da família afirmou ao veículo, o relatório não indicou falha humana ou mecânica no acidente aéreo que aconteceu em 5 de novembro de 2021, em Minas Gerais, pois o fator preponderante foi a colisão da aeronave com cabos de energia.

O irmão da sertaneja ainda explicou o motivo da ausência de Ruth, mãe de Marília, na leitura do laudo em Brasília.

Nada disso vai trazer a Marília, filha da Ruth, mãe do Leo e irmã do João Gustavo, de volta. Eu iria para Brasília junto com meu padrasto e o Robson [advogado], mas também tinha compromissos na faculdade. Decidimos deixar ele nos representar.

A gente não está aqui na caça às bruxas. A posição dela sempre foi clara: nada disso aqui vai trazer a filha, a mãe do Léo de volta. O objetivo dela, o objetivo de todos, na verdade, é que situações que aconteceram como a da filha dela sejam evitadas para que mais nenhuma família passe pela dor da perda que eles passaram, completou o advogado.