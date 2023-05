Phoenix Suns demite técnico Monty Williams após quatro temporadas na franquia

14/05/2023 | 08:49



Monty Williams não é mais técnico do Phoenix Suns. O treinador foi demitido neste sábado, de acordo com a ESPN e o portal The Athletic, após comandar a franquia nas últimas quatro temporadas e deixa o cargo dois anos depois de chegar às finais da NBA.

Eleito o melhor treinador da NBA durante o campeonato de 2021/2022, Williams venceu 63% de seus jogos no clube. Foram 194 vitórias e 115 derrotas durante a sua passagem. No entanto, os três anos consecutivos de frustração nos playoffs provocaram um desgaste.

Os Suns confirmaram a saída do treinador por meio de postagem em suas redes sociais com um comentário de James Jones, presidente de operações de basquete e gerente geral da franquia.

"Ele foi fundamental para o nosso sucesso nas últimas quatro temporadas. Estamos cheios de gratidão por tudo o que Monty (Williams) contribuiu para o Suns e para a comunidade Valley."

A saída de Williams tem uma relação direta com a eliminação no playoff da semifinal da Conferência Oeste. A equipe foi massacrada pelo Denver Nuggets por 125 a 100 no confronto que fechou a série em 4 a 2.

Após a queda na competição, Williams deu o tom do seu sentimento ao ser questionado a comparar a eliminação da temporada passada com a derrota deste ano. "Nenhum dia parece bom", comentou o então comandante do Suns, que fez uma análise e culpou a si mesmo pelo resultado adverso e a eliminação.

"Levo isso para o lado pessoal, não deixei nosso time pronto para jogar o maior jogo do ano. Isso simplesmente não aconteceu. É algo que eu tenho que olhar profundamente tudo o que estou fazendo", comentou.

Com a demissão, ele engrossa a lista de treinadores de alto nível que estão desempregados. Nick Nurse, que levantou o título da NBA de 2019 com o Toronto Raptors, foi dispensado, assim como Mike Budenholzer, que caiu no Milwaukee Bucks após superar vantagem de 2 a 0 do Phoenix nas finais de 2021.

Os Suns se tornam, dessa maneira, o quarto time a ter um cargo vago na função de treinador, junto com Raptors, Bucks e Detroit Pistons. Dos últimos nove técnicos a levar um time às finais da NBA, apenas Steve Kerr e Erik Spoelstra ainda estão com a franquia que conquistaram na série do título.

É a segunda grande mudança feita pela equipe nos últimos três meses desde que o novo proprietário Mat Ishbia fechou a venda que lhe deu o controle do clube. Em fevereiro, Ishbia deu sinal verde para uma negociação que trouxe Kevin Durant para o Phoenix Suns. Apesar do investimento, a equipe acabou eliminada na semifinal.