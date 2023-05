Santo André entrega os primeiros kits do programa Mãe Andreense

Da Redação



14/05/2023



A Prefeitura de Santo André entregou ontem, véspera do Dia das Mães, os primeiros kits do programa Mãe Andreense. O casal Ana Cristina Ferreira Paixão, 26 anos, e Leonardo Alves Paixão, 34, que teve o filho Davi Ferreira Paixão na última quinta-feira no Hospital da Mulher, foram os primeiros a receber o kit, que conta com itens de higiene, fralda, cobertor, trocador, troca de roupa para o bebê, além da bolsa-maternidade.

O programa, que é uma iniciativa do Núcleo de Inovação Social em parceria com a Secretaria de Saúde, tem como meta incentivar mães e pais a realizarem o pré-natal, que é de suma importância porque é considerado o primeiro passo para um parto e nascimento saudáveis. Todas as mamães que comparecerem regularmente às consultas do pré-natal na rede municipal de Santo André e tiverem o parto no Hospital da Mulher vão ganhar o kit do programa Mãe Andreense.

“Foi muito especial compartilhar o momento com esse casal que recebeu o primeiro kit do Mãe Andreense. Tenho certeza que será muito importante para eles neste momento em que acabaram de se tornar mãe e pai do Davi. Essa é uma iniciativa importante do Núcleo de Inovação Social, em parceria com a Secretaria de Saúde, que qualifica e humaniza ainda mais o atendimento que oferecemos para a nossa gente”, comentou o prefeito Paulo Serra (PSDB), que estava acompanhado da primeira-dama e deputada estadual, Ana Carolina Serra (Cidadania), do secretário de Saúde, Gilvan Junior, e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia Fabris.

Além das bolsas-maternidade, o Mãe Andreense vai garantir o desenvolvimento de ações e serviços de promoção, prevenção e assistência integral à saúde da gestante durante o pré-natal, parto e pós-parto, além da assistência integral à saúde da criança desde seu nascimento até completar 2 anos de idade.

No período gestacional, as mamães receberão todas as consultas e exames necessários e também participarão do curso para gestante ministrado por uma equipe multiprofissional, composta por médicas, enfermeiras e nutricionistas, e uma visita guiada à maternidade.

“Programa muito importante, que traz um cuidado integral com a saúde da mulher, desde a menarca (que é a primeira menstruação) até esse momento em que ela se torna mãe e segue cuidando do filho até a menopausa. Não podíamos deixar de estar aqui neste momento tão importante, véspera do Dia das Mães, para participar da entrega deste primeiro kit”, pontuou Ana Carolina Serra.

"Estamos muito felizes por poder entregar esses primeiros kits na véspera do Dia das Mães. É um incentivo que o Núcleo de Inovação Social e a Secretaria de Saúde de Santo André estão dando para as munícipes realizarem regularmente as consultas do pré-natal, que é muito importante para que o parto tenha um final feliz”, disse o secretário de Saúde de Santo André, Gilvan Junior.