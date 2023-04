Ribeirão Pires terá Festa de Nossa Senhora do Pilar neste feriado

Renan Soares



29/04/2023 | 03:15



Neste feriado prolongado, de sábado (29) até segunda-feira (1º), Ribeirão Pires realiza a 85ª edição de uma das festas mais antigas da região: a Festa da Nossa Senhora do Pilar. A celebração vai ocorrer na Capela do Pilar (Rua Alecrim, 1 – Pilar Velho), com missas, procissões, shows, comidas típicas, ação social, corrida e passeio ciclístico. A entrada para o evento é gratuita.

“A Festa da Nossa Senhora do Pilar é uma das celebrações mais antigas do Grande ABC, que reúne milhares de fiéis e movimenta o turismo da Estância. É uma festa linda que atrai famílias em um movimento de fé, união e confraternização”, afirma o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL). Neste sábado, a abertura das barracas de alimentação acontece às 16, duas horas depois a dupla Pedro e Vitor fazem show de início da festa. O Trio Malaquias fecha as festividades do dia às 20h.

No domingo, as atividades começam com passeio ciclístico, com concentração a partir das 8h30 e largada às 9h, no Complexo Ayton Senna (Avenida Prefeito Valdirio Prisco, 193). O trajeto final do passeio será na Capela do Pilar. Os participantes poderão contribuir com a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis e vão concorrer ao sorteio de uma bicicleta Aro 26 com 18 marchas. Ao final do percurso haverá uma missa campal com benção aos ciclistas.

No fim do domingo (30), Forró do Vital (18h) e Allan e Maicon (20h) se apresentam. Já no feriado do trabalhador, 1° de maio, haverá a 1ª Corrida e Caminhada em homenagem a Nossa Senhora do Pilar, com concentração a partir das 6h e largada prevista para às 7h30, na própria Capela.

Para esse evento, poderá participar apenas quem fez a inscrições previamente. O dia ainda terá shows de Fátima Souza e Juninho Cassimiro (18h) e Val Pinheiro (20h). O encerramento da Festa do Pilar acontece às 22h.

A tradicional festa integra o Circuito Religioso de Ribeirão Pires e é realizada pela Paróquia Santa Luzia junto ao Paço.