Com gol no fim, Cruzeiro vira sobre Náutico e se classifica para as oitavas da Copa do Brasil

25/04/2023 | 21:33



Foi no sufoco. Com gol aos 44 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro reverteu a série e é o primeiro time a se classificar para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira, após perder o jogo da ida por 1 a 0, o time mineiro venceu o Náutico pelo placar de 2 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo da volta da terceira fase da competição. William e Richard Coelho, foram os autores dos gols, ambos no segundo tempo.

Com a classificação, o maior campeão da Copa do Brasil com seis títulos, embolsou R$ 3,3 milhões em premiação e acumula com os R$ 2,1 milhões da terceira fase. Totalizando R$ 5,4 milhões. Um dinheiro e tanto para o time que acabou de retornar à elite nacional. O adversário do Cruzeiro na próxima fase sairá no sorteio, ainda sem data definida. O Náutico se despede com R$ 3,750 milhões.

Correndo atrás do prejuízo, o Cruzeiro entrou na partida bastante ofensivo e ligado nos 220 volts. Pressionando o Náutico no campo de defesa, os donos da casa rondou a área em busca de diminuir o prejuízo. Com mais posse de bola e rodando bem a bola, o Cruzeiro chegava com perigo. Machado com menos de 10 minutos, tirou tinta da trave de Vagner. Gilberto teve a chance de empatar a série, mas mandou por cima.

O Náutico por sua vez, se segurou na defesa e conseguia conectar ataques interessantes, mas sem forçar Rafael a trabalhar. Na reta final, o Cruzeiro subiu o tom. Nikão recebeu belo passe de Vital, ficou cara a cara com Vagner, mas acabou perdendo a passada e ficou sem ângulo para finalizar. A torcida cruzeirense começou a perder a paciência com o meia.

Gilberto teve nova oportunidade, porém, desta vez, Vagner fez linda defesa e mandou para escanteio. No último cartucho, Bruno Rodrigues recebeu na área, girou e bateu rasteiro. A bola beliscou a trave do Náutico, que cumpriu 45 minutos de sua estratégia com sucesso.

O Cruzeiro voltou com a mesma postura na segunda etapa e não demorou muito para furar a retranca do Náutico. Bruno Rodrigues fez bela jogada individual e cruzou rasteiro. A bola passou por dois defensores antes de chegar em William, que apenas escorou para o gol, aos oito minutos. Os donos da casa mantiveram o ritmo. Gilberto finalizou, Vagner deu rebote, e Denilson tirou em cima da linha o chute de Machado. Gilberto que minutos depois perdeu um gol feito na pequena, ao cabecear sem direção.

O Náutico se soltou nos contragolpes. Denílson acertou a rede, porém do lado de fora. Depois, Rafael defendeu o chute de Villero e na sobra Gabriel tentou encobrir o goleiro, mas entregou nas luvas de Rafael. Depois do susto, o Cruzeiro tomou as rédeas da partida novamente. Vital de fora da área quase acertou o ângulo. E quando a fase não é boa, não adianta.

A bola sobrou para Gilberto. Sem marcação, o atacante parou no goleiro Vagner. O Cruzeiro foi para o tudo ou nada na reta final. Na bola aérea, Vagner soltou a bola nos pés de Luciano Castán, que mandou na arquibancada. De tanto insistir, o Cruzeiro foi premiado aos 44 minutos. William cruzou na medida para Richard Coelho, livre na marca do pênalti, cabecear firme para as redes. O gol fez explodir a Arena Independência, que em ritmo de festa, assistiu o Cruzeiro se fechar contra um Náutico desorganizado até o apito final.

O Cruzeiro volta a campo no sábado, às 18h30, contra o Red Bull Bragantino, no interior de São Paulo, pela terceira rodada do Brasileirão. Já o Náutico se concentra para a sua estreia no Brasileiro da Série C, contra o Manaus, no início de maio.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 0 NÁUTICO

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castán e Marlon (Kaiki); Machado (Neto Moura), Ramiro (Richard Coelho) e Mateus Vital (Wesley); Nikão (Rafael Bilu), Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa.

NÁUTICO - Vagner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Denilson, Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira, Gauto (Gabriel Santiago) e Souza; Kaion (Régis Tosatti), Paul Villero e Jael (Júlio). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - William, aos oito minutos do 2º tempo e Richard Coelho, aos 44 minutos do 2º tempo (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Júlio, Jean Mangabeira, Gauto e Paul Villero (Náutico); Machado e Neto Moura (Cruzeiro).

CARTÕES VERMELHOS - Victor Ferraz (Náutico).

PÚBLICO - 21.675 total.

RENDA - R$ 554.127,00

LOCAL - Arena Independência, Belo Horizonte (MG).