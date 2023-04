Whindersson Nunes detona em luta de boxe e Luísa Sonza comenta vitória

23/04/2023 | 12:10



Whindersson Nunes deu um verdadeiro show no ringue durante luta com o rapper polonês Filip Filipek Marcinek no último sábado, dia 22. O brasileiro nocauteou o adversário no segundo round e conquistou a vitória na sua estreia no torneio High Stakes, em Londres, na Inglaterra.

Depois da luta, ao comemorar o resultado nas redes sociais, Whind ganhou apoio de vários anônimos e famosos, inclusive de Luísa Sonza, sua ex-esposa. A cantora não escreveu nada, mas mandou uma série de emojis dando a entender que estava orgulhosa. Maturidade que fala, né?

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Luísa se envolveu no assunto. Antes da luta, o rapper chegou a provocar Whindersson o chamando de corno e dizendo que ia deixar o humorista com um nariz de palhaço. Na ocasião, Luísa rebateu:

Ele tá é desesperado.

Luísa e Whindersson foram casados de 2018 a 2020