Maíra Cardi conta em detalhes como foi pedido de casamento de Thiago Nigro: Foi muito lindo

23/04/2023 | 11:11



Maíra Cardi abriu o coração nas redes sociais. Na manhã deste domingo, dia 23, a influenciadora contou em detalhes como foi o pedido de casamento de Thiago Nigro. Como você viu, o youtuber pediu a mão da amada durante uma viagem por Israel.

Em seu relato, Maíra contou:

- Que sensacional. Primeiro que eu fui batizada, nas águas que Jesus foi batizado, pelo amor da minha vida. [...] Quando eu sai do meu batismo, foi muito especial para mim, porque o Thiago fez uma oração muito especial. Foi muito lindo.

E continua:

- Quando eu abri os meus olhos, para a minha nova vida, eu vi aquele homem maravilhoso. Foi muito especial. E ai saí atordoada, ele começou a fazer uma declaração de amor mais linda pra mim. [...] De repente, surge uma caixinha azul. Quase morri. E ai a hora que ele se ajoelhou no chão, eu fiquei tão emocionada, que de cara eu não aceitei o pedido, eu já cai no pescoço dele e chorei. E ele ficou paradinho com a caixinha esperando eu aceitar o pedido.

Feliz da vida, ela ainda encerrou dizendo:

- Cara, não tem melhor lugar. Eu fui pedida em casamento na sequência do meu batizado no Rio Jordão. Eu nasci de novo, a hora que eu nasci eu tinha uma vida maravilhosa, perfeita. Com um deus grego maravilhoso perfeito me pedindo em casamento.