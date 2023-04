Bruna Biancardi revela como foi a reação do filho de Neymar Jr. ao saber que ganharia mais um irmão

23/04/2023 | 11:10



Bruna Biancardi abriu a famosa caixinha de perguntas no Instagram para conversar com seus seguidores. E, é claro, que a nova mamãe do mundo dos famosos recebeu uma enxurrada de dúvidas sobre a gravidez, né? Um dos questionamentos, inclusive, foi relacionado a Davi Lucca, primeiro filho de Neymar Jr..

Uma internauta quis saber qual havia sido a reação do pequeno ao descobrir que teria mais um irmão. Então Bruna respondeu:

Ele já havia pedido algumas vezes um irmãozinho(a) pra nós. Quando contamos, ele ficou muito feliz. Esse neném vai ser muito sortudo em ter o Davi como irmão. Ele é muito especial.

A influenciadora ainda revelou qual foi sua própria reação ao descobrir que teria um filho.

Um mix de sentimentos. Felicidade com choque, porque eu não achava que o teste daria positivo, mas algumas pessoas ao meu redor já estavam falando você deve estar grávida e eu não levei a sério. Fiz o exame sem acreditar e quando vi o resultado, continuei sem acreditar. Não sabia se sorria de nervoso, se chorava de felicidade, se contava pra ele na hora, se preparava alguma surpresa.