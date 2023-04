É namoro? Matheus Gabriel fala sobre affair com Maiara

23/04/2023 | 10:11



E não é que a fila andou mesmo? Depois de muitos boatos, Matheus Gabriel comentou pela primeira vez sobre o suposto affair com Maiara, da dupla com Maraisa. Segundo informações da colunista Mariana Morais, a declaração aconteceu durante uma live com o cantor e compositor Henrique Casttro.

Durante a conversa, Matheus contou que sua vida virou de cabeça para baixo, e que até sua mãe passou a receber uma enxurrada de mensagens.

- Eu fiquei muito feliz e eu torço é que dê certo, disse Henrique.

Então Matheus dispara:

- Amém. Tem que deixar baixo, né? O povo fala muito. Essa semana pra mim foi uma loucura. Coitada da minha mãe, ela até passou mal. O povo só mandando mensagem, metralhando, e eu só observando.

Aproveitando o momento, Matheus ainda comentou sobre a polêmica de que estaria em um outro relacionamento quando se envolveu com a cantora.

- Gente, eu sempre estive solteiro, tá? Eu quero deixar bem claro que eu estava solteiro.