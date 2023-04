Crea-SP realiza força-tarefa nos municípios do Grande ABC

Da Redação



23/04/2023 | 09:30



Entre os dias 24 e 28 de abril, o Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo) realiza força-tarefa de fiscalização nos municípios do Grande ABC.

A ação, de caráter orientativo e preventivo, visa assegurar a presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas pelo conselho para garantir a segurança da população.

Ao todo, estão previstas 250 diligências nos sete municípios. Cinco agentes fiscais identificados do Crea-SP irão atuar na operação para verificar profissionais e empresas que deram baixa em seus registros no conselho, no intuito de certificar se os mesmos não estão atuando de forma irregular, além de focar no cumprimento das exigências técnicas de obras de grandes empreendimentos imobiliários.

“Executamos as operações de forças-tarefas de forma contínua em todo o Estado para promover mais segurança às pessoas e um mercado de trabalho mais justo para o profissional que exerce suas atividades de forma legal e devidamente registrado”, explica André Sobreira de Araújo, chefe da unidade Crea-SP em Santo André.