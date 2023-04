Banda Charlie Brown Jr. compartilha vídeo para comemorar aniversário de Chorão

09/04/2023 | 15:11



Chorão nasceu no dia 9 de abril de 1970 e estaria completando 53 anos de idade em 2023. O vocalista do Charlie Brown Jr. deixou muita saudade com sua morte em 2013. Em homenagem ao cantor, a banda celebrou o aniversário dele ao publicar neste domingo de Páscoa um vídeo dirigido pelo filho do artista.

Em uma publicação na página oficial do Instagram, o grupo musical usou a legenda para falar sobre o legado de Alexandre Magno Abrão:

Há 53 anos, nascia Alexandre Magno Abrão, carinhosamente conhecido como Chorão, um dos mais icônicos roqueiros da história do Brasil. O artista marcou gerações ao dar voz ao Charlie Brown Jr, e apesar de ter nos deixado há dez anos, continua nos encantando com seu legado, autenticidade e carisma. Venha celebrar com a gente assistindo ao Lyric Video dirigido por Alexandre Ferreira Lima Abrão, filho de Chorão.