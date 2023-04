Evaristo Costa se desculpa com Virginia e Zé Felipe após comentário sobre maternidade: Minha intenção não foi ofendê-los

05/04/2023 | 15:10



A polêmica envolvendo Evaristo Costa e Virginia Fonseca acabou de ganhar mais um capítulo! Após a família da influenciadora sair em sua defesa nas redes sociais, o jornalista decidiu pedir desculpas publicamente ao casal.

Através dos Stories, ele postou um textão deixando claro que não foi a intenção ofender Virginia. Evaristo ainda frisou que não é ninguém para julgar o outro, e que tocou sem querer em uma ferida que não deveria.

Queridos Virginia, Zé Felipe e família. Vi o quanto ficaram abalados com um comentário que fiz no Twitter. Já pedi desculpas de forma genérica, mas estou aqui para direcionar minhas desculpas a vocês. Dei um Google e descobri o quanto vocês já são duramente criticados por isso. Toquei em uma ferida que não deveria sem conhecimento e quem sou eu? Ou quem somos nós para julgar as escolhas de cada um? Principalmente em relação a criação dos próprios filhos. Os sites de fofoca se aproveitaram disse para inflar ainda mais o assunto justamente para ver o circo pegar fogo.

E, encerrou afirmando que os ataques não fazem parte de sua índole:

Ataques não fazem parte da minha índole. Minha intenção não foi ofendê-los. Como notei que ofendi, peço desculpas.