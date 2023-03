Com tema de cinema, The Masked Singer Brasil apresenta nova dinâmica e desmascara Mano Walter

26/03/2023 | 18:10



O The Masked Singer Brasil começou em clima de Oscar neste domingo, dia 26, já que o programa foi todo em temática cinematográfica de modo que tanto os jurados quanto as apresentadoras Ivete Sangalo e Priscilla Alcantara estavam caracterizados de personagens famosos do cinema.

Enquanto Sabrina Sato se vestiu de Dona Hermínia, Mateus Solano escolheu Coringa, Taís Araújo estava de Mulher-Gata e Douglas Silva estava de Rei T'Challa, de Pantera Negra.

Ao som de Amigo Estou Aqui, hit da animação Toy Story, cantado por Veveta, o reality começou com momentos super fofos. Em seguida, vieram as apresentações, com destaque para o show da Abelha, que misturou ritmos africanos e homenageou o novo filme da Viola Davis, A Mulher Rei.

- Esse foi um dos números mais lindos que já vi aqui, parabéns produção!, disse a musa do axé.

Já o tema do Galo foi musical, e ele embalou no rock n' roll de Footloose. Depois, o Dinossauro fez a alegria cantando o tema do desenho A Pequena Sereia.

Mais uma vez a Vovó Tartaruga arrasou e derreteu o coração de todos, entregando tudo com um número de Pretty Woman.

Disputa difícil

Apesar de todos terem feito um ótimo trabalho, o momento da eliminação chegou e com dinâmica nova! Dos cinco que se apresentaram, a plateia poderia salvar dois, escolhendo Vitória Régia e Abelha Rainha. Os três restantes deveriam se enfrentar numa batalha tripla.

Mas para dar uma aliviada na tensão final, ainda teve uma bela apresentação de Mundo Ideal, música de Alladin, performada pro Priscilla Alcantara e Eduardo Sterblitch. Os dois se emocionaram no palco e ainda receberam uma linda declaração da Ivete.

Depois finalmente aconteceu a disputa, sendo que o Galo, A Vovó Tartaruga e o Dinossauro cantaram, juntos, Tico Tico no Fubá. Por fim, os juízes tiveram que fazer uma escolha, e eles salvaram o Galo e A Vovó Tartaruga. Desmascarando o Dinossauro, que é Mano Walter, cantor de forró.