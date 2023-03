Ribeirão começa a instalar energia solar na rodoviária

Da Redação



26/03/2023 | 07:23



Através de convênio com o Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), do Governo do Estado de São Paulo, no valor de R$ 357 mil, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio das secretarias de Administração e Finanças, Obras e Turismo, está implantando sistema de energia fotovoltaica (solar) no Terminal Rodoviário Turístico da Estância, no Centro da cidade.

A usina fotovoltaica de 112,5 KV de potência será responsável pela geração de 12 mil kwh/mês, abastecendo o consumo interno do Terminal – ponto de embarque de ônibus, banheiros, guaritas, guichês, catracas, área administrativa, refeitório dos motoristas –, além de ponto para futuro ônibus elétricos de última geração movidos por baterias de LFP (Lítio Ferro Fosfato).

“O uso de fontes renováveis na produção energética contribui para a redução da emissão de gases poluentes na atmosfera. É com essa mentalidade que estamos governando e que queremos preparar a nossa cidade para o futuro”, disse o prefeito Guto Volpi (PL). Atualmente, a média mensal de consumo de energia do Terminal Rodoviário gira em torno de 4.195 kv (média tensão), o que equivale a, aproximadamente, R$ 4.420.

PERMUTA

A energia elétrica gerada pela usina pública municipal de energia solar será disponibilizada para a Enel. Em troca, a concessionária vai fornecer para a cidade créditos que serão utilizados para reduzir o valor da conta de luz de prédios públicos, prioritariamente para a UPA Santa Luzia. O sistema entrará em operação após homologação da Enel.

A iniciativa contempla um dos pontos do Plano de Metas, em conformidade com os objetivos de desenvolvimento sustentável do país, fomentando o uso de energias renováveis e combatendo a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa.