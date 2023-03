Anahí reúne integrantes do RBD e leva fãs à loucura: Que sonho

25/03/2023 | 14:11



Anahí presenteou os fãs do RBD com um clique para lá de especial! Em suas redes sociais, a cantora postou uma foto ao lado dos integrantes do grupo e levou todos à loucura.

Na imagem compartilhada, Anahí mostrou o seu encontro com Maite Perroni, Dulce Maria, Christian Chávez e Christopher von Uckermann. Para o clique ficar completo faltou apenas Alfonso Herrera.

Acreditar e criar..., escreveu ela na legenda.

Claro que através dos comentários, os seguidores da cantora deixaram inúmeras mensagens carinhosas, como que sonho, lindos e os melhores.