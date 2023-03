Gildo Zampol. Uma obra eterna. São José. Inspiração a gerações

Ademir Medici



Ontem, Memória citou o monumento a São José, padroeiro de Ribeirão Pires. Faltou divulgar o nome do autor, Gildo Zampol (1911-1995), filho da cidade

A estátua de São José fica no alto do Jardim do Mirante, foi erigida em 1976 e mede 7 metros e meio. Jonathan Toledo, produtor de conteúdo do DGABC-TV, filmou a estátua, esta semana. Uma linda gravação. Ela abre o programa “Memória na TV” desta semana. Confiram.



Visível de vários pontos, o São José criado por Gildo Zampol inspira outros artistas da cidade, entre os quais Claudio Martuchi. O grafiteiro, ilustrador e educador gráfico Cláudio Cacio Martucci Junior atua há 25 anos e é autor de um mural monumental que toma imensa parede da Emarp (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires). O mural, finalizado em 2021, conta a história da cidade e entre as imagens aparece a figura de São José.



Fotos: Projeto Memória/Reprodução

O PADROEIRO. São José na obra de Gildo Zampol e na pintura do muralista Claudio Martuchi: artistas com raízes em Ribeirão Pires

Com vocês, Joel de Almeida



Texto: Milton Parron

Joel de Almeida é o entrevistado da semana. Ele fez com o cantor Gaúcho uma dupla de sucesso principalmente nos anos 1940 tendo gravado, entre outras, a antológica marchinha “Pierrot Apaixonado”.

Desfeita a dupla, Joel passou a cantar solo em 1956 e explodiu no Carnaval com a marcha “Quem sabe, sabe”, de sua autoria e Carvalhinho e que veio a ser uma das mais executadas em todo o Brasil naquele ano.

Para não citar muitas outras, em 1958 foi a vez de “Vai Ver que é” e também “Madureira Chorou”.

Em 1961, Joel de Almeikda gravou, de Rubens Caruso, a marcha “Pé de cana”.

Em 1963, a marcha “Elza”, de Wilson Batista, Vicente Longo e Valdemar Camargo.

Em 1964, dele próprio, “Papagaio Come Milho”.

Todas essas músicas, e mais umas duas dezenas, caíram no gosto popular.

Joel também foi diretor da gravadora Polydor e, segundo seu depoimento, foi ele quem deu a primeira oportunidade para Roberto Carlos gravar um disco.

Atuou ainda como radialista, apresentando programas noturnos na Rádio Tupi de São Paulo, o “Estação Primeira”.

Essas histórias e muitos de seus sucessos vocês ouvirão no “Memória”.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Joel de Almeida. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, depois do futebol; amanhã às 7h da manhã, com reprise na sexta-feira, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.



Arquivo de Memórias Musicais

¦ Duas canções clássicas e populares dos anos 60: Teixeirinha (1927-1985) canta “Coração de Luto” e Osvaldo Nunes (1993-1991), “Dendeca”.

Apresentação: José Clovis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC.

¦ Atrações: artista Celise Melo, a Celelê, e a dançarina Suzie Bianchi, da Companhia Circo Dança.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570).

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 25 de março de 1993 – ano 34, edição 8343

MANCHETE – Demarchi vai controlar migrantes.

Prefeito de São Bernardo quer inibir vinda de pessoas sem recursos e impedir a construção de favelas em áreas municipais.

DIADEMA – O prefeito José de Filippi Junior disse ontem (24-3-1993) que apoiará um bloqueio na Rodovia dos Imigrantes em protesto contra a reativação dos pedágios nos quilômetros 16 e 26.

SANTO ANDRÉ – A cidade registra dez ratos por pessoa;

SÃO CAETANO – Pombos invadem a cidade.

FUTEBOL – Campeonato Paulista, Primeira Divisão, Grupo B, Série Amarela. Jogos da véspera: em São Caetano, São Caetano 3, Grêmio Catanduvense 1; em São Carlos, São-Carlense 0, Santo André 3.

EM 25 DE SETEMBRO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: em visita às escolas públicas tem percorrido o município o inspetor escolar José Monteiro Boanova.

1953 – Rotary Santo André tem novo conselho diretor. Na presidência, Vicente Martins Júnior; vice, Alcides Beccardi; diretores: Henrique Moll, Silvio Magaldi, Ignacio de Jesus, Dante Gerodetti, Gilbert Leistnel, Elias Aron Awada e Roger Mariot.

1958 – Fundado o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano.

HOJE

¦ Dia da Constituição

¦ Dia Nacional da Comunidade Árabe



MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Getulina, Itirapina e Vista Alegre do Alto.

