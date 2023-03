Iupeba – Ouro Fino Paulista. Suas antigas construções. A primeira padaria. Prefeitos e vereadores. E o Rei do Tijolo

Informa Pedro Manoel Cordeiro: em suas cartas, Brás Cubas, fundador de Santos, cita a existência de uma mina de ouro no planalto, território do futuro Ribeirão dos Pires, daí o nome Ouro Fino Paulista – para diferenciar do Ouro Fino “mineiro”