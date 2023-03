Orlando se desfaz de um patrimônio que não é dele, afirma deputado Luiz Fernando

Da Redação



21/03/2023 | 06:05



O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) demonstrou indignação com a decisão do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), de se desfazer de mais uma área pública da cidade. O parlamentar publicou vídeo nas redes sociais repercutindo a edição do Diário de sexta-feira (17), que traz reportagem sobre a venda de imóvel onde fica a Secretaria de Educação para a Construtora Patriani, por R$ 81,7 milhões, e com apenas 5% de entrada.



“O Orlando está se desfazendo de um patrimônio que não é dele. Não é daquela empresa dele (OAC Participações) que tem um monte de imóveis. O prefeito está vendendo o que é meu, o que é seu, o que é da nossa cidade”, disse Luiz Fernando, na postagem da internet.



Para o petista, é incompreensível a relação do governo de Orlando com a Patriani, que antes deste pregão já havia comprado outra área pública durante o mandato do tucano. “O curioso é que vendeu para a Patriani, a mesma que arrematou uma área ao lado do Ginásio Poliesportivo para fazer prédio”, disse. Também chamou atenção do deputado o fato de o vereador Julinho Fuzari (PSC) ter registrado em cartório, um mês antes, o nome da empresa vencedora da licitação, o que, segundo ele, mostra a suspeição do processo licitatório da administração Orlando. “Como é que o vereador sabe? É por que a Patriani é parceira destes políticos que hoje estão comandando a Prefeitura?”, indagou o deputado.



Na avaliação dele, o município precisa ter áreas disponíveis caso haja necessidade de construir um equipamento público, como hospital ou escola. “A Prefeitura precisa ter áreas como estoque, seja para construir uma delegacia, uma unidade do Sesi ou um convênio com União ou Estado. Nós não podemos permitir isso.”



O parlamentar afirmou que irá ao Ministério Público para cobrar investigação sobre a relação entre a gestão de Orlando Morando e a empresa de Valter Patriani. “Com a palavra, os promotores. Eu não vou cessar enquanto essa situação não for apurada”, disse.



Ao Diário, Luiz Fernando reafirmou a denúncia ao MP para barrar a venda dos imóveis públicos. “Vou entrar com uma ação para que ele não continue a dilapidar o patrimônio. Daqui a pouco poderemos precisar construir um hospital e não teremos área porque o prefeito que passou resolveu se desfazer. E me estranha muito o fato de a Patriani ter vencido, em uma licitação que já se sabia o vencedor um mês antes. Se isso for confirmado, os responsáveis precisam ser punidos.”



Luiz Fernando também prometeu mostrar, ao longo dos próximos dias, outras áreas vendidas pelo prefeito Orlando Morando. O deputado estadual também pretende impedir que a gestão do tucano conclua a venda da área da Secretaria de Serviços Urbanos, no bairro Rudge Ramos, cuja licitação está marcada para o próximo dia 31. Pelo imóvel, a gestão Orlando quer R$ 101,2 milhões.