Expulsão do BBB é pauta entre políticos

Da Redação



18/03/2023 | 09:39



Nas redes sociais, um dos trending topics no País desde a noite de quinta-feira (16) foi a expulsão de MC Guimê e Antônio Cara de Sapato do BBB 23, por importunação sexual praticada contra a mexicana Dania Mendez em uma festa do programa. Durante todo o dia, o assunto também movimentaram a classe política. Os deputados estaduais Luiz Fernando Teixeira (PT), Thiago Auricchio (PL) e Ediane Maria (Psol) repudiaram o comportamento dos ex-participantes. Os federais Fernando Marangoni (União Brasil) e Marcelo Lima (sem partido) também se posicionaram contra o ato deplorável dos dois. Importante saber que, seja qual for a ideologia, em algo não há divergência: o ‘não’ de uma mulher significa ‘não’. E respeito acima de tudo.

Bastidores

Visita ao vovô Zaca

Em meio aos vários compromissos de trabalho nesta sexta-feira (17), o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), teve durante o expediente uma das visitas mais importantes e encantadoras: da netinha Maria Antônia, de quatro meses, filha do vereador Lucas Zacarias (PTB) e de Nayara Cruz. “Visita do meu bem mais precioso. Veio recarregar minhas energias”, disse o vovô nas redes sociais, todo orgulhoso.