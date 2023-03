Motorista bêbado é preso após bater carro em viatura da PM em Mauá; veja vídeo

Da Redação



17/03/2023



Um homem foi preso durante a madrugada desta sexta-feira (17) após bater em uma viatura da PM (Polícia Militar) em Mauá. Ele estava embriagado e chegou a jogar uma lata para fora do carro segundos depois do acidente.

O acidente, que aconteceu na avenida Capitão João, no bairro Vila Vitória, foi gravado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver dois homens entrando em um carro modelo Rand Rover Evoque que estava estacionado. Na tentativa de sair da vaga, o motorista atravessa o veículo na rua no momento em que uma viatura passava pela via. Os policiais tentam desviar, mas não conseguem evitar o acidente e a viatura acaba capotando.

Segundos após a batida, o motorista abre a porta e joga uma lata no asfalto. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez do homem que estava ao volante e do companheiro dele. O motorista foi detido em flagrante e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Os militares ficaram feridos e precisaram de atendimento em unidades de saúde da cidade e da região. A arma que eles levavam na viatura também ficou danificada.