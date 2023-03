Chris Martin, do Coldplay, curte ensaio da bateria de Direito da USP

13/03/2023 | 14:11



No último domingo, dia 12, Chris Martin surpreendeu a todos quando apareceu para assistir ao ensaio de uma bateria da USP, Universidade de São Paulo.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o músico estava passeando no Parque do Ibirapuera quando ouviu o som da batucada. O vocalista do Coldplay então foi atrás da música, junto com o diretor criativo, Phil Harvey. A BAISF, Bateria de Agravo de Instrumento da São Francisco, reúne alunos do curso de Direito da renomada universidade.

Rapidamente, as pessoas que presenciaram a cena compartilharam imagens do momento inusitado nas redes sociais, com direito a vídeos de Martin seguindo o compasso dos músicos e, depois, cumprimentando alguns dos integrantes.

No Twitter, os internautas ficaram chocados com a situação e falaram da probabilidade de encontrar o cantor do Coldplay por aí em um estacionamento. Alguns brincaram com a expressão popularizada por Ronaldinho Gaúcho e comentaram que esse foi um rolê aleatório de respeito.

O cantor mostrou todo seu carisma, que o público já conhece muito bem, afinal Chris Martin e a banda estão arrasando nos shows feitos no Brasil. Para registrar oficialmente o momento, o grupo e o artista se reuniram e tiraram uma foto juntos.