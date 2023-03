Morre o cartunista Paulo Caruso aos 73 anos de idade

04/03/2023 | 14:11



O cartunista Paulo Caruso morreu aos 73 anos de idade na manhã deste sábado, dia 4. O caricaturista, ilustrador, chargista e músico estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, para tratar das complicações de um câncer de cólon.

A assessoria de imprensa da TV Cultura, emissora à qual o artista trabalhou me projetos, enviou uma nota de pesar escrita pelos familiares de Paulo.

Morreu, na manhã deste sábado, aos 73 anos, o cartunista Paulo Caruso. Internado há um mês para tratar das complicações de um câncer de cólon, contra o qual lutava desde 2016, Paulo não resistiu e veio óbito às 7:22. Formado em Arquitetura pela Universidade de São Paulo, Paulo foi, ao lado do irmão Chico Caruso, o maior chargista político do país, com trabalhos publicados nos maiores jornais e revistas nacionais. Paulo ficou famoso por suas charges no programa Roda Viva, onde, desde 1987, emprestou seu talento às milhares de entrevistas no programa da TV Cultura. Com suas caricaturas e charges, faz parte da história política e social do Brasil.

Após relembrar a trajetória profissional de Paulo, a família concluiu:

Por sua habilidade para a sátira e para a caricatura, aliada à numerosa produção, sua obra é das mais conhecidas do país. O Cartunista deixa cinco filhos, um neto e o irmão gêmeo. A família agradece o apoio de todos e comunica que o velório será realizado amanhã, 5 de março, a partir das 11h, na Funeral House, Rua São Carlos do Punhal, número 376.

Sueli Costa

Na última sexta-feira, dia 3, a sobrinha de Sueli Costa comunicou que a cantora e compositora carioca morreu aos 79 anos de idade. O jornal O Globo noticia que a causa da morte não foi informada.

A artista teve uma carreira marcante na música por ser autora se sucessos como Jura secreta, famosa na voz de Simone, e 20 anos blue, cantada por Elis Regina. Sueli tinha muitos trabalhos voltados para a MPB e chegou a ter LPs produzidos em parceria com grandes nomes do cenário musical, como Gonzaguinha, João Bosco e Aldir Blanc.