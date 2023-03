Braskem abre unidade de Mauá para visitas noturnas

Da Redação



03/03/2023 | 07:20



Para manter um canal aberto e estabelecer uma proximidade com as comunidades no entorno de suas operações, a Braskem ampliou o Programa Formando Laços na sua unidade existente no Polo Petroquímico de Capuava, em Mauá. A partir deste ano, as visitas guiadas poderão ser realizadas às segundas-feiras, no período noturno, e quinzenalmente aos sábados pela manhã.



Criado há nove anos, o programa foi ampliado com o objetivo de facilitar o acesso aos interessados que não têm disponibilidade durante o horário comercial. Formado por um grupo de no máximo 20 pessoas, as visitas têm duração de 2 horas e contam com palestras que abordam os processos produtivos, as tecnologias e as políticas de saúde, segurança e meio ambiente, assim como algumas iniciativas de responsabilidade social promovidas pela Braskem na região. Os visitantes ainda têm a oportunidade de conhecer as áreas industriais e a sala de controle, onde todo processo é guiado.



Os interessados em conhecer a unidade da Braskem podem agendar as visitas pelo site da empresa com horários disponíveis às segundas-feiras, das 19h às 21h; quartas e quintas-feiras, das 9h às 11h; e também quinzenalmente, aos sábados, das 9h às 11h.