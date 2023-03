Fred ganha a prova do líder do BBB23

03/03/2023 | 01:10



Noite de prova no BBB23! Depois de uma festa agitada, os brothers precisaram colocar a cabeça no jogo para disputar mais uma liderança no reality.

Logo no começo, Tadeu relembrou que Key Alves e Cezar Black não disputariam a prova por terem sido indicados por MC Guimê ao paredão, um poder concedido pelo Big Fone. Bruna Griphao, a última líder, também tinha um veto e decidiu tirar outra rival do game - Domitila.

Com isso, os participantes foram conduzidos até o local de prova. Dessa vez, para ganhar, eles precisavam se aventurar em um tipo de batalha naval. Levava a melhor quem conseguisse, na sorte, chutar um número no tabuleiro e desvendar um sanduíche completo, que podia estar dividido em várias partes.

Após uma longa disputa, Fred marcou mais pontos e conquistou a liderança da semana. Quem será que ele vai indicar ao paredão? Dessa vez, os brothers irão se dividir em grupos na formação da berlinda do próximo domingo, dia 5.

Antes de finalizar o programa, o brother teve que cumprir sua primeira tarefa como líder e montar o VIP. Com isso, ele escolheu: Larissa, Aline Wirley e Bruna Griphao.