Motorola lança Moto G73 5G no Brasil em parceria com a Claro

A Motorola anuncia a chegada de mais um integrante da família Moto G no Brasil: o Moto G73 5G. O aparelho desembarca nos canais próprios da Motorola pelo preço de R$ 1.999 e com exclusividade na operadora Claro por R$ 1.399. No plano Claro Pós SINGLE 25GB, é possível adquiri-lo à vista ou em 24 parcelas de R$ 58,99 – exclusivo para cartões de crédito Bradesco. Na assinatura estão incluídos WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e Waze, tudo para navegar sem descontar da franquia de internet, e 25GB Extra Play para apps específicos como Netflix, YouTube, Twitch, Pluto TV e Globoplay. O aparelho está disponível nas cores branco e azul.

O Moto G73 5G conta com um sensor principal de 50 MP, lente híbrida de ultrawide e macro, com 8 MP, e câmera frontal de 16 MP. Graças à tecnologia Ultra Pixel, que combina cada quatro pixels em um grande Ultra Pixel de 2,0um, a câmera oferece boas fotos mesmo em ambientes com baixíssima luminosidade. O smartphone também tem tela FHD+ de 6,5 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz, e sistema de áudio Dolby Atmos, que proporciona sons cristalinos e tridimensionais.

Para aproveitar o melhor da conectividade 5G, o Moto G73 5G é equipado com 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e processador MediaTek D9303. Este conjunto permite baixar diferentes tipos de conteúdo em alta velocidade e navegar em vários apps ao mesmo tempo. E o melhor: tudo isso sem se preocupar com a bateria, já que o celular tem capacidade de 5.000 mAh, com carregamento TurboPower de 30 W.

O Moto G73 5G têm o Android 13 puro como sistema operacional, com a possibilidade de personalizar cores, temas e o idioma do aparelho. Há também o My UX, que oferece acesso rápido a diversas funcionalidades do smartphone por meio de gestos, como o icônico “acender a lanterna” da Motorola.

O aparelho é equipado com o ThinkShield for Mobile, para oferecer uma camada adicional de segurança, que alcança os padrões mais elevados, para proteger os dados de cada smartphone de ameaças como malware e phishing. Mas não é só isso: o novo membro da família vem com um aplicativo inédito, chamado Moto Secure, que tem funcionalidades essenciais para proteger ainda mais o smartphone. Ele permite que o usuário gerencie redes, permissões de aplicativos, além de proteger seus arquivos com a funcionalidade Pasta Segura, que tem senha exclusiva.

Por fim, o lançamento também vem com outra novidade: o Family Space. Com esse aplicativo, os pais ou responsáveis podem criar um espaço no smartphone para que as crianças brinquem e aprendam com segurança. Com ele, é possível limitar o uso de tela, controlar o acesso a determinados apps e criar outros perfis de usuários, para obter uma experiência digital personalizada e mais segura.