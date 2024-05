Chefe da Red Bull nega que Verstappen tenha cláusula em contrato

Chefe da Red Bull, Christian Horner, negou a existência de uma cláusula no contrato de Max Verstappen ligando o piloto a Adrian Newey, responsável por projetar os carros da escuderia, que deixará a equipe nos primeiros meses de 2025. Os boatos colocaram até mesmo o holandês na mira da Mercedes.

"Não. Quero dizer, o contrato de Max obviamente sempre permanecerá confidencial, mas não há cláusulas com Adrian que o vinculam de alguma forma a Max. Esses rumores surgem toda semana, mas ele ainda está aqui. Olha, Max está muito feliz na equipe, ele tem um grupo maravilhoso de engenheiros ao seu redor, um ótimo carro, está no melhor carro do grid, e está dirigindo na melhor forma de sua vida", disse Horner, à Sky Sports F1.

Verstappen tem vínculo com a Red Bull e, apesar de não vê possibilidade na saída de seu principal piloto, Horner reconheceu o bom relacionamento entre o holandês e Adrian Newey.

"Eles desfrutaram de um bom relacionamento ao longo dos anos, assim como nossos pilotos anteriores, mas Max também entende que houve um processo de planejamento para isso. Então a estrutura não mudará com Adrian se afastando. Adrian tem um perfil único, mas a organização permanece exatamente como está, temos força, estabilidade e somos gratos pelo tempo e pela forma em que ele deixou a equipe técnica", concluiu.

Com o boato de uma possível saída de Verstappen, a Mercedes aproveitou-se do momento para abrir as portas para o holandês, já que ainda não definiu o substituto de Lewis Hamilton, que assinou com a Ferrari.

"Eu seria totalmente a favor. Nós nos esforçamos toda semana, e acho que é justo dizer isso, então darei as boas-vindas a Max (Verstappen). Quero enfrentar os melhores. Todo mundo quer provar o que tem, então que isso aconteça", disse Russell.

Os pilotos voltam às pistas no próximo final de semana para o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, no Circuito Internacional Enzo e Dino Ferrari.