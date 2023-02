Valor que Neymar Jr. paga de pensão ao filho é revelado e divide opiniões na web

20/02/2023 | 14:10



O valor que os famosos costumam pagar de pensão aos herdeiros sempre dá o que falar, não é mesmo?! Claro que com Neymar Jr. não seria diferente.

A Forbes expôs o valor que o jogador paga ao seu filho Davi Lucca, fruto do seu antigo relacionamento com Carol Dantas. De acordo com o veículo, o famoso paga 106 mil reais por mês. Claro que o valor dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns internautas criticaram Neymar, outros saíram em sua defesa:

Neymar ganha 23 milhões de reais por mês e paga 106k de pensão. Seria equivalente a um cara que ganha 5 mil pagar 23 reais, disse uma.

O cara paga uma pensão bacana e ainda é presente na vida do filho, declarou outra.

Provavelmente ele paga 106 k de pensão , mais escola , mais moradia e tudo que a criança precisa !, opinou uma terceira.