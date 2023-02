Azulão cancela leilão e presidente volta ao cargo

Da Redação



20/02/2023 | 01:25



Após três tentativas fracassadas, o São Caetano cancelou o seu quarto leilão que seria realizado pelo clube na próxima semana. A medida foi tomada depois da Justiça ter autorizado o empresário Manoel Sabino Neto a retomar as suas funções de presidente. A expectativa é de que ele retorne ao cargo até a próxima quinta-feira.

A informação foi confirmada pela Assessoria de Imprensa do São Caetano. O Azulão era administrado por uma empresa terceirizada desde setembro de 2022, quando Sabino deixou o cargo. O empresário cumpria prisão domicilar.

O presidente do São Caetano foi preso durante operação da Polícia Civil que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e outros delitos no comércio popular na região do Brás, zona central de São Paulo. Dessa forma, ele estava impossibilitado de vivenciar o dia a dia e responder pelo clube.

Além disso, a decisão da Justiça possibilita com que Sabino retome as atividades no clube em horário comercial e durante eventos e jogos. Agora, o presidente volta a tomar decisões sobre o Azulão.

Sabino é proprietário da SLU (Sociedade Limitada Unipessoal), que controla o São Caetano. O clube ainda não adotou o modelo SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

O primeiro leilão do clube ocorreu em 15 de dezembro, quando nenhum lance foi registrado. Uma nova tentativa de venda foi em janeiro, mas não houve interessados. O leilão foi remarcado para a última quinta-feira, com lance incial de R$ 60 milhões, mas também não chamou a atenção.