Pedro Scooby e Cintia Dicker falam da recuperação da filha e relembram momento difícil do diagnóstico: Foi a maior onda da minha vida

30/01/2023 | 09:10



Pedro Scooby e Cintia Dicker abriram o jogo sobre todo o processo de recuperação da filha Aurora, que nasceu em dezembro de 2022. Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, a pequena precisou ficar internada e passar por procedimentos cirúrgicos logo após o nascimento. Em entrevista para o Fantástico, o casal revelou todos os momentos tensos no hospital.

Durante a conversa, Scooby e Dicker contaram que a pequena foi diagnosticada com uma má formação chamada gastrosquise, um defeito no fechamento da parede abdominal. Na prática, a criança nasce com parte do sistema digestivo para fora do corpo, e precisa passar por um procedimento cirúrgico para realocar os órgãos dentro do abdômen.

O casal descobriu dessa condição ainda durante alguns exames do pré-natal. Portanto, já sabiam que a pequena precisaria ficar internada após o nascimento.

- Eu acho que dentro do possível a gente tentou levar isso com a maior leveza, tentando não transformar isso numa energia ruim, relata Scooby.

- Tanto que a gente nem falou para muita gente também, continua Cintia.

A operação foi rápida, e a pequena ficou sem nenhuma cicatriz aparente, já que os médicos conseguiram fazer o corte pelo umbigo. Após alguns dias, o casal teve mais um susto. O cateter que alimentava Aurora inflamou, e ela precisou de uma anestesia geral para que o equipamento fosse recolocado. Felizmente, todos os procedimentos deram certo, e a pequena pôde ser amamentada pela mãe pela primeira vez.