Dívida bancária é principal motivo de inadimplência no Grande ABC

As dívidas bancárias são os principais motivos para o endividamento da população do Grande ABC. A região acumulou 716.118 devedores até dezembro, dos quais 74,05% possuíam pendências com os bancos (cerca de 529.927 pessoas). O levantamento é do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e apresentado pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de São Caetano. Depois dos bancos, as contas mais expressivas são de água e luz (10,97%), outros como cartões de loja e de crédito (8,03%), comunicação (3,9%) e comércio (3,06%). Segundo a pesquisa, o consumidor em inadimplência na região devia, em média, R$ 4.898,27 no mês passado.

O presidente da CDL São Caetano, Alexandre Damasio Coelho, destaca que o perfil industrial do Grande ABC influencia no aumento dos casos de inadimplência. “A nossa região produz muita riqueza, gera empregos, tem muitas empresas, o que movimenta a economia. Isso faz com que os bancos tenham um público que queira adquirir crédito.” Segundo ele, os moradores têm um alto tíquete médio de consumo, que aumenta a chance de cair na inadimplência.



Outro fator que motiva essa taxa é o crescimento do número de contas bancárias durante a pandemia. “Muitas pessoas foram bancarizadas, ou seja, criaram contas para receber auxílio financeiro do governo. Poucas pessoas têm educação financeira e a todo momento há uma enxurrada de ofertas de créditos. Elas acabam pegando, mas não conseguem ou esquecem de pagar”. Esse contexto, que já apresentava sinais de empobrecimento e endividamento bancário da população, resultou em uma série de renegociações com altos juros e parcelas. Para Coelho, a tendência é que o número de endividados na região aumente até março, ainda como uma repercussão das festas de final de ano e despesas com o início do período escolar.

TAXA DE JUROS

Para quitar as dívidas, as taxas de juros podem ser um dos empecilhos. Em dezembro, o valor médio de cobrança dos bancos foi de 7,56% ao mês para empréstimo pessoal, com variação de 2,12% frente a novembro (7,40%).



O Bradesco segue com a maior taxa ao mês para empréstimo pessoal (9,81%), seguido pelo Itaú (9,73%), Santander (7,89%), Safra (7,25%), Banco do Brasil (6,57%) e Caixa Econômica Federal (4,10%). Em caso de cheque especial, todos os bancos citados possuem cobrança de 8% ao mês, exceto o Banco do Brasil (7,73%), de acordo com o Núcleo de Inteligência e Pesquisas da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor da Fundação Procon-SP.



“O consumidor fica mais preocupado com o valor das parcelas e não se atenta aos juros nem ao montante do empréstimo. É uma linha de raciocínio que não o ajuda a se organizar financeiramente”, declara Coelho.



“O pagamento da dívida é uma despesa obrigatória do mês, como água, luz, aluguel, comida. É importante frear os gastos supérfluos (viagens, fast food etc.) enquanto tem gastos em atraso. O correto é ter esse controle por, no mínimo, seis meses”, destaca Rodrigo Leite, professor de Finanças e Controle Gerencial do COPPEAD/UFRJ (Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro).