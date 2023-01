Invicto, São Bento supera a Inter e lidera grupo do Corinthians no Paulistão

26/01/2023 | 18:32



O São Bento segue invicto no Paulistão. Na tarde desta quinta-feira, em jogo válido pela quarta rodada, o time de Sorocaba recebeu e venceu a Inter de Limeira, pelo placar de 1 a 0, no Estádio Walter Ribeiro. O gol marcado por Marcos Nunes no final do primeiro tempo deixou a equipe na liderança do Grupo C.

Em quatro jogos, o São Bento venceu dois e empatou dois, somando oito pontos. Na frente do favorito Corinthians, que vem em segundo com sete. Já a Inter de Limeira vive um momento completamente diferente e está na lanterna do Grupo A com quatro pontos.

Apesar do forte calor que fez em Sorocaba durante a tarde, a partida teve um primeiro tempo movimentado e os donos da casa quase abriram o placar aos sete minutos. Depois de um cruzamento na área, Léo Silva cabeceou firme, a bola resvalou na zaga e acabou explodindo no travessão.

Do outro lado, a Inter de Limeira tentava responder à altura, mas já no final do primeiro tempo, quando parecia que o duelo iria para o intervalo empatado, o São Bento conseguiu balançar as redes. Aos 48 minutos, Carlos Jatobá foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Marcos Nunes que só teve o trabalho de mandar a bola para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o ritmo caiu um pouco e o duelo ficou bastante faltoso no meio-campo, prova disso que três cartões amarelos e um vermelho foram distribuídos. Kaio César, que havia acabado de entrar, acabou expulso pelo lado da Inter de Limeira após duas entradas violentas.

Com a vantagem numérica, o São Bento foi para cima e quase marcou o segundo. Branquinho foi avançando desde o meio campo, contou com a falha do zagueiro e ficou cara a cara com o goleiro Léo, mas acabou finalizando muito mal. Nos minutos finais, o árbitro Lucas Canetto Bellote sentiu a panturrilha e foi substituído por Fagson Júnior dos Santos Silva. O tempo passou e os donos da casa venceram mesmo por 1 a 0.

Os dois times voltam a jogar no domingo, às 16h, para a disputa da quinta rodada do Paulistão. Em casa, no Estádio Major Levy Sobrinho, a Inter de Limeira recebe o Ituano. Já o São Bento jogará como visitante diante do São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 X 0 INTER DE LIMEIRA

SÃO BENTO - Zé Carlos; Caio Hila (Ivan), Léo Silva, Bruno Aguiar e Marlon; Lucas Lima (Neto Paraíba), Marquinhos e Carlos Jatobá (Vitinho); Fernandinho, Marcos Nunes (Branquinho) e Rubens. Técnico: Paulo Roberto Santos.

INTER DE LIMEIRA - Léo; Léo Duarte, Leandro Silva, Douglas e Zé Mário; Claudinei (Kaio César), Djalma (Burno Menezes) e Matheus Oliveira (Denilson); Everton Brito (Vitinho), Iago Teles (Chrigor) e Jonathas. Técnico: Pintado.

GOL - Marcos Nunes, aos 48 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

CARTÕES AMARELOS - Denilson e Kaio César (Inter de Limeira) e Branquinho (São Bento).

CARTÃO VERMELHO - Kaio César (Inter de Limeira).

RENDA - R$ 59.130,00.

PÚBLICO - 2.940 torcedores.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.