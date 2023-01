Secretário diz que Tarcísio não abre mão de construir Metrô na região

Heitor Mazzoco



24/01/2023 | 06:04



A chegada do Metrô no Grande ABC ganhou o primeiro capítulo na gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O chefe do Poder Executivo avisou servidores técnicos não abrir mão da construção do sistema de transporte em Santo André e São Bernardo. A informação foi reveleada pelo secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, em entrevista ao programa Estúdio Alesp, da Assembleia Legislativa de São Paulo, na última semana.



“É uma obra muito grande. A PPP (Parceria Público-Privada) da Linha 6 foi dividida, então não fizemos o Metrô inteiro, fizemos parte do Metrô, depois o resto virou a Violeta. Então, para a Linha Rosa, por exemplo, se eu dividir isso não chega no (Grande) ABC. E o governador quer que chegue no (Grande) ABC, quer que chegue em Guarulhos e em Cotia”, disse Benini.



De acordo com Benini, o problema da linha que chegará ao Grande ABC é o tamanho da obra. São, atualmente, previstas 24 estações, entre a Lapa, bairro da Capital, até a conexão com a Estação Celso Daniel, em Santo André, criando conexão com a Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Na região, serão seis estações: quatro em Santo André e duas em São Bernardo.



PRESSÃO POLÍTICA

Apesar de garantir que Tarcísio quer a chegada do Metrô no Grande ABC, Benini disse que o governo deverá escolher qual linha construir primeiro: a 19, que vai até Guarulhos, ou a Linha 20, que chega ao Grande ABC.



“Esse projeto vai estar contratado no começo do ano, dentro dos 100 (primeiros dias do governo Tarcísio). (A expectativa) é iniciar em 2024 e finalizar em 2025 pelo menos uma linha, 19 ou 20, e daí a próxima linha a gente começa depois”, disse o secretário. A fala de Benini mostra que população e políticos do Grande ABC devem pressionar para garantir que a Linha 20 seja a primeiro a ser construída.



METRÔ 24 HORAS

O secretário Benini afirmou achar difícil a liberação do Metrô 24 horas na Capital. Atualmente, as operações começam às 4h e seguem até meia-noite. Para Benini, o foco principal deve ser ampliar a malha. “É uma pergunta que a gente teria que discutir com a sociedade, se é mais importante ampliar a malha de Metrô ou construir uma redundância para ter o Metrô e a CPTM funcionando 24 horas”, disse.



CAMPINAS–CAPITAL

Um outro pedido da população paulista é o trem entre Campinas, no Interior, e a Capital. De acordo com Benini, o novo meio de transporte deve sair do papel com a criação do TIC Eixo Norte (Trem Intercidades). A previsão é que o edital para a obra saia ainda neste semestre. A implementação, sem interrupções na obra, deve levar 7 anos.



“A viagem será feita em 64 minutos. É um projeto muito grande, com um investimento estimado de R$ 10 bilhões, com aporte do governo de R$ 7 bilhões”, disse. Outra modalidade a ser desenvolvida seria o TIM (Trem InterMetropolitano), com passagens por Valinhos, Jundiaí e Cajamar. O prazo para começo do funcionamento será de quatro anos. “A gente está fazendo as últimas alterações neste projeto, vendo a disponibilidade orçamentária”, afirmou.