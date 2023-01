O Grande ABC quer Metrô

pamela cadamuro



24/01/2023 | 08:16



A chegada do Metrô ao Grande ABC é uma das prioridades do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deu ordens expressas para que o projeto avance rapidamente. A informação é do secretário de Estado de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, em entrevista concedida na semana passada ao programa Estúdio Alesp, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O chefe do Executivo paulista já havia se comprometido com a proposta na campanha, em conversa com jornalistas e diretores do Diário, quando também reafirmou a intenção de concluir o BRT-ABC, sistema de transporte rápido por ônibus entre São Bernardo e Capital – outro dos bons investimentos estaduais.

Tarcísio de Freitas, pelo visto, está disposto a entrar para a história administrativa de São Paulo como o governador que expandiu o Metrô além da Capital – cidade na qual o meio de transporte está confinado desde a inauguração da primeira linha no Estado, em 24 de abril de 1968. Tanto que o governador tratou do tema no discurso de posse, em 1º de janeiro. A entrevista de Benini comprova, agora, que o republicano quer mesmo tirar a promessa do papel, tornando-a real. O modal chegaria à região via Linha 20-Rosa, com 33 quilômetros de extensão e 24 pontos de parada, entre o bairro paulistano da Lapa, até a Estação Celso Daniel, em Santo André, passando por São Bernardo.

A única dúvida que o governador possui no momento, de acordo com o secretário de Parcerias e Investimentos, é sobre qual linha será executada primeiro, a 20-Rosa ou a 19-Celeste, entre a Capital e Guarulhos. Apenas por questão orçamentária, dado o volume de recursos financeiros que uma obra deste porte consome, é impossível tocar a ambas concomitantemente. Para lutar pelos seus interesses, o Grande ABC contará, a partir de 15 de março, com uma das maiores bancadas de deputados estaduais da história. Serão oito parlamentares. Se todos se unirem e trabalharem em prol das sete cidades, ficará muito difícil para Tarcísio de Freitas não dar a primazia para a região.