Gabriel e Paula recebem mais votos na Casa de Vidro e são confirmados no BBB23

12/01/2023 | 11:10



Aos poucos, os nomes que farão parte do BBB23 estão sendo revelados! Além da lista de participantes dos grupos pipoca e camarote, que está será liberada ao longo do dia, o público conheceu também a sister e o brother que mais receberam votos na Casa de Vidro, e que agora são oficialmente parte do reality.

Na manhã desta quinta-feira, dia 12, Tadeu Schmidt revelou que Gabriel e Paula foram os grandes vencedores da votação - o que significa que já cativaram o público de alguma forma. Será que isso lhes dará vantagem no game? Agora basta assistir para descobrir.

O programa começa oficialmente no dia 16 de janeiro.