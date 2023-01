Filha de Dudu Nobre sofre assédio em festa e cantor se pronuncia: Está sendo investigado

10/01/2023 | 11:11



A família Nobre está passando por uma fase difícil. Recentemente, a filha de Dudu e Adriana Bombom, Olivia Nobre, foi vítima de uma assédio enquanto estava em uma festa no Rio de Janeiro. Em comunicado enviado à colunista Fábia Oliveira, o cantor deu mais detalhes sobre a situação, mas pediu privacidade.

Minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada para uma festa no Recreio dos Bandeirantes, RJ, na madrugada do último domingo. Na ocasião, ela foi vítima de um abuso, o qual está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento.

Ainda de acordo com informações do jornal Extra, Olivia estava no aniversário da mãe, Adriana, quando decidiu continuar a noite em outra festa com alguns amigos. No local, ela teria sido abusada sexualmente por mais de uma pessoa. Até o momento, nove testemunhas foram ouvidas pela polícia.