Morre Papa Emérito Bento XVI, aos 95 anos de idade

31/12/2022 | 12:11



Morre, neste sábado, dia 31, o Papa Emérito Bento XVI, aos 95 anos de idade. Ele, que já estava com o estado de saúde delicado, acabou piorando nos últimos dias. Joseph Ratzinger, ficou conhecido por ser o primeiro papa a renunciar de sua posição em quase 600 anos.

O perfil oficial de noticias sobre o Vaticano no Twitter, Holy See Press Office confirmou a informação e lamentou a perda:

Declaração do Diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. É com pesar que informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34 (5h34 no horário de Brasília) no Mosteiro Mater Ecclesiae no Vaticano. Mais informações serão fornecidas o mais em breve possível.

Ainda, segundo informações do perfil oficial do Vatican News no Twitter, o funeral do Papa Bento XVI será na próxima quinta-feira, dia 5 de janeiro. Porém, seu corpo ficará na basílica de São Pedro, para a saudação dos fiéis, a partir de segunda-feira, dia 2.