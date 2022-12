Palavra do leitor

Do Diário do Grande ABC



25/12/2022 | 00:01



Feliz Natal

Na condição de um dos assíduos leitores e assinantes deste conceituado <CF52>Diário</CF> desde o início, na sua fundação, sinto-me no dever físico de parabenizá-lo pela sua relevante missão jornalística empreendida em todo o decorrer do presente ano que ora se finda. Aliás, a missão jornalística do <CF52>Diário</CF> foi sempre, desde sua fundação, na defesa dos princípios democráticos e na defesa inexorável da sociedade, e sempre isento da parcialidade. Estes princípios foram adotados desde seu início pelos seus fundadores, sendo um deles o grande idealista e inesquecível Edson Danillo Dotto. Homem do meu tempo. Aqueles que lhe conheceram até hoje sentem saudades. Hoje mora no mundo celestial. É por essa razão que sou um dos seus leitores e assinantes desde a fundação. Por fim, felicito a toda família <CF52>Diário</CF>. Feliz Natal e próximo novo ano cheio de alegria, saúde e prosperidade.

Francisco Emídio Carneiro



São Bernardo

R$ 2 bilhões

É o que irá custar aos cofres públicos o aumento de 14 ministérios promovidos pelo descondenado para alocar a quadrilha. Feliz ano novo para você que fez um ‘L’.

Vanderlei A. Retondo

Santo André

O nome certo

O governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva dará tiro certeiro caso o doutor Ariel de Castro Alves [27.CARTAS_TX]seja confirmado [/27.CARTAS_TX]para o comando da Secretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente. O ex-presidente da Fundação Criança de São Bernardo é, sem dúvida, um dos maiores especialistas do País no tema criança e adolescente, se não for o maior. Ariel é o nome mais cotado para o cargo, e conta até com o apoio da amiga Lurian Lula da Silva, nada menos do que a filha do futuro presidente.

Antonio Julio C. Silveira

São Bernardo

Uma estranha na arca

Não sei por que tanta gente está preocupada com o destino de Simone Tebet. Alguns acham que ela merece um ministério porque apoiou Lula, mas se esquecem de que ela só o fez porque estava sem emprego e foi sua última tacada, para entrar no barco petista. Se de fato lula e sua equipe não perdoam aqueles que os criticaram, vão gostar de uma espiã na tropa petista? Simone, depois das críticas ao lula, abandonou seus eleitores e agora tenta se salvar na arca lulista. Será uma estranha no ninho.

Izabel Avallone

Capital

O governo do atraso

Quem vê a composição do governo Lula não se surpreende. Como previsto, só teriam vez os petistas derrotados e desempregados há anos. E para confirmar o atraso, eis que Márcio França cancela a privatização do Porto de Santos. Para quê modernizar se é com a manutenção de estatais que só dão prejuízos que esse governo vai tirar a sua subsistência e de seus apaniguados?

Luciana Lins

Campinas (SP)

O guru da Dilma

Como bem lembrado pela imprensa, de que o mercado e alguns setores do PT creditam o desastre na área econômica na gestão de Dilma Rousseff ao seu ex-ministro da Casa Civil, Aloízio Mercadante, e que até hoje o País paga essa indigesta e salgada conta. Mas, como Lula não está preocupado com o equilíbrio fiscal e desenvolver a Nação com eficiência, só prioriza acomodar em seu governo gente do PT. Mesmo sabendo que seu retrospecto na vida pública é desmerecedor, acaba de indicar para o importante banco de fomento, o BNDES, o próprio Aloízio Mercadante, ex-guru de Dilma. Pode?

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Mulher não existe por lá

Você sabia da recente decisão que mulheres no Afeganistão não podem mais frequentar universidades? Pois é. Foram barradas na hora de entrar. Há outro dado interessante, que, até hoje, foram concedidos 61 prêmios Nobel para mulheres. Física, Paz, Literatura, Medicina, a lista é longa. Foi em 1901 o primeiro prêmio. E em 2022 um país do centro da Ásia proíbe mulheres nas universidades. Além de usarem a ‘tradicional’ burca, foram recepcionadas por homens armados em frente dos locais de estudo. Ali não entram mais. Nas universidades, locais de troca de conhecimentos, de formação da cidadania, de entendimento do mundo e também do microuniverso. Proibidas. Não terão as descobertas inerentes ao contato acadêmico, não adquirirão o conhecimento necessário para lutar, para mudar, para terem o direito. O direito. A vontade.

Diogo Cavazotti

Florianópolis (SC)

Sobra o boleto

Agora eles aprovaram o orçamento secreto para satisfazer mais desvio de dinheiro público, fora o aumento dado a todos, de presidente da República a ministros. E o mais importante que, neste País, político é que manda, a sociedade só fica com o boleto pra pagar.

Irlei Souza

do Facebook

Boas-Festas

