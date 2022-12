Grande ABC terá programação de missas no fim de semana de Natal

Renan Soares

Especial para o Diário



24/12/2022 | 00:01



A Diocese de Santo André anunciou a programação das missas de Natal nas paróquias do Grande ABC. As celebrações acontecem neste sábado (24) e neste domingo (25). Os eventos com a presença do bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, acontecem na Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Rua Alcídes Maia, 12, na Vila Luzita), às 20h deste sábado, e na Catedral Nossa Senhora do Carmo (Praça do Carmo, s/n, no Centro), às 11h deste domingo.

Em Santo André, as principais missas acontecem na própria Catedral, dia 24, às 19h30, e dia 25 em mais três horários: 7h30, 9h e 18h. A Igreja Matriz de Santo André (Praça Presidente Vargas, 1, na Vila Assunção) também realiza a celebração religiosa na véspera em dois horários: 16h e 19h. No dia de Natal em três: 8h30, 10h30 e 18h.

Já em São Bernardo, o destaque da programação passa pela Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (Praça da Matriz, s/n, no Centro) no dia 24, 16h e 20h, e no dia 25, às 7h, 8h30, 10h30, 16h e 19h. As paróquias Nossa Senhora Aparecida (Rua Oriente, 455, Barcelona) e Sagrada Família (Praça Cardeal Arcoverde, 100, Centro), são os principais locais de celebração em São Caetano. Na primeira, as missas acontecem no dia 24, às 20h, e dia 25, às 7h, 9h, 11h e 18h. Já na segunda, o local recebe às 19h deste sábado o culto, e às 10h e 18h no domingo.

A Igreja Matriz de Diadema (Praça Padre Agostinho Bertoli, S/Nº, Centro), terá missas no dia 24, às 20h, e dia 25, às 10h e 18h. Em Mauá, a Paróquia São Vicente de Paulo (Rua Vice-Presidente Francisco Silviano Alves Brandão, 88, Parque São Vicente) fará a celebração do nascimento de Jesus às 17h da véspera de Natal, e em três horários do dia 25: 7h30, 11h e 18h.

Em Ribeirão Pires, a principal missa será realizada na Paróquia São José (Avenida Santo André, 110, Centro Alto), no dia 24, às 19h, e no dia 25, ás 8h, 10h e 18h. A Diocese não enviou eventos de Rio Grande da Serra.