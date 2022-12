Hospital Estadual recebe doação de naninhas para crianças

Renan Soares

Especial para o Diário



24/12/2022 | 00:01



As crianças em tratamento no Hospital Estadual de Diadema ganharam presentes para celebrar o Natal e esquecer um pouco o momento que vivem. Ao menos 170 naninhas – travesseiros personalizados com braços, pernas, orelhas e rosto – foram doados na manhã dessa sexta-feira (23) para os pequenos. A ação faz parte da campanha natalina “Naninhas do Bem”, promovida pelo Shopping Praça da Moça, e envolveu também a Zoje Máquinas de Costura e a loja de artesanato Uniarte, que fez a confecção das peças.

A entrega dos presentes contou até com a ilustre presença do bom velhinho. O próprio Papai Noel entregou o presente antecipado para as crianças e recém-nascidos na pediatria do local. Os itens visam proporcionar aconchego para as crianças. As unidades que restaram ficaram à disposição do hospital para entrega aos novos pacientes pediátricos. Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, ressaltou o esforço para que a entrega ocorresse.

“Quando pensamos na ação queríamos um projeto em que houvesse muita gente, como nossos clientes e parceiros, que pudéssemos transferir para cidade de alguma forma. No projeto ‘Naninhas do Bem’ tivemos o apoio de muita gente, com doação de máquina de costura, de tecido e tempo das pessoas. Hoje conseguimos fazer a entrega aqui no Hospital Estadual para as crianças,” afirma Lima.

Juliana Inácio, pedagoga do Hospital Estadual de Diadema, participou da entrega e destacou o lado das crianças, lembrando que muitas delas terão de passar a data comemorativa nos leitos hospitalares. “Acredito que as crianças vão se sentir acolhidas, principalmente os bebês. Por exemplo, tem as crianças que ficam no berçário, em que a mãe não pode estar junto, e isso vem para acolher, abraçar e esquentar”, disse Juliana.

O projeto foi realizado com a ajuda de voluntários e apenas com a doação de itens para a confecção das naninhas, como retalhos, fibras e espuma. A ação não aceitou nenhum tipo de ajuda monetária para a produção dos travesseiros.