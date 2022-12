Lucas Souza desmente boatos de que seria expulso do Exército: Não tive nenhuma conversa

23/12/2022 | 14:11



Após surgirem boatos de que Lucas Souza teria sido alertado pelo Exército para mudar seu comportamento e poderia ser expulso, o ex-marido de Jojo Todynho decidiu usar as redes sociais para desmentir a história e esclarecer os fatos. Segundo informações do R7, ele começou:

- Começaram a surgir umas notícias falsas, fake news, que o Exército estava me deixando na corda bamba, que estava em processo para que eu pudesse ser expulso. Então vou explicar aqui para vocês, essa notícia é falsa, não tem embasamento nenhum e não é verdade. Em nenhum momento o Exército me chamou atenção, conversou comigo sobre redes sociais. Não existe processo nenhum para eu ser expulso. Não tive nenhuma conversa, nenhum superior meu teve essa conversa comigo. Eu quero que vocês dividam minha vida quartel e minha vida de influenciador, assim como o pessoal do quartel está dividindo muito bem e está sendo muito aceito.

O militar afirmou que o que acontece em sua vida pública não afeta o respeito que recebe no quartel.

- No dia de hoje é normal que militares vão se destacar na rede social, porque virou um negócio do dia a dia. Todo mundo tem e todos os militares têm redes sociais. A minha conduta dentro do Exército é uma só. Eu chego e sou o tenente Mattias, as pessoas têm que prestar continência para mim, têm que obedecer minhas ordens, têm que me respeitar, independente da vida que eu tenha aqui fora. Existe uma hierarquia lá dentro e ela tem que ser respeitada, assim como eu respeito.

Em seguida, o ex de Jojo ressaltou que não infringiu regras da corporação:

- Não confundam as coisas, porque o que tem acontecido aqui são coisas da minha vida pessoal e não profissional. A partir do momento que eu infringir o código militar, aí sim o Exército vai tomar todas as providências cabíveis, porém eu não infringi nenhuma regra, apenas minha vida pessoal está sendo exposta. As coisas que vem acontecendo aqui na rede social não interferem na minha vida profissional. Inclusive, todos os dias que eu estava mal, eu fui para o quartel, trabalhei, fiz o que tinha que ser feito, saí do trabalho e não interferiu em nada nas coisas da minha vida pessoal.

E finalizou:

- Confesso que eu fico triste com essa perseguição que estou sofrendo. Perseguição é o nome correto.