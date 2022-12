Obituário - 24 de dezembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/12/2022 | 06:30



SANTO ANDRÉ

Alice Gomes Rodrigues, 100. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Gonçalves Pereira, 93. Natural de Brejo Santo (CE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedita Aparecida Gomes, 89. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Bento Dias, 88. Natural de Cambuí (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maura Pereira de Lima, 87. Natural de Murici (AL). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Franco Ferreira Filho, 82. Natural de Bauru (SP). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Noêmia Dainezi dos Santos, 81. Natural de Bernardino de Campos (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 18. Memorial Phoenix.

Tereza Stella Monforte Silva, 78. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Silvio dos Santos Boni, 75. Natural de Ibaté (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério Municipal dos Britos, em Araraquara (SP).

Antonio Domingos Viera, 70. Natural de São Caetano. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aluísio Correia de Farias, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Pintor. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Pereira da Silva, 48. Natural de Teresina (PI). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Ajudante geral. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodnei Rodrigues Amâncio, 40. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Autônomo. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gabrielle Lima de Sousa, 15. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Estudante. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isabelle Silva Góes, 18. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Chácara Santo Antônio, em São Paulo, Capital. Estudante. Dia 18, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

SÃO BERNARDO

Maria da Silva, 89. Natural da União dos Palmares (AL). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Sumie Onishi, 83. Natural de Barueri (SP). Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Claudete Stefanoni, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

César Antonio Florindo, 70. Natural de Andirá (PR). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Geovani Pereira Santana, 49. Natural de Caratinga (MG). Residia no Alto do Industrial, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Sebastião Serafim da Costa, 103. Natural de Cajuru (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.

Maria Ozoria Veronezzi Pagassini, 95. Natural de Jaboticabal (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Orlando Munari, 93. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.

Maria Aparecida Ferreira Del, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Victoria Júlia de Souza, 20. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Cecília de Mattos, 101. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila do Bosque, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Diadema. Cemitério de Vila Formosa, Capital.

Neuza Maria de Oliveira, 70. Natural de Seabra (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

José Lucivaldo Monteiro de Lima, 49. Natural de São José do Egito (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Miyako Nihei, 91. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Geraldo da Conceição, 67. Natural de Suzano (SP). Residia na Vila Guelda, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.