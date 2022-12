Palavra do Leitor - 23 de dezembro de 2022

Da Redação



Consórcio

A atual debandada de três cidades das fileiras do Consórcio Intermunicipal foi atribuída a dois motivos: rusgas políticas e problemas financeiros. Mas podemos acrescentar mais um: a ineficácia. É inegável a importância que um órgão como um Consórcio Intermunicipal aliado a uma Agencia de Desenvolvimento oferece a qualquer região que se diz preocupada com seu desenvolvimento econômico e social. Mas como em qualquer instituição, pública ou privada, sua perenidade e credibilidade dependerá da relação entre seu custo e a eficácia de suas ações. Seria interessante conhecer os valores investidos no Consórcio Intermunicipal nesses mais de 30 anos de atividades, bem como quanto desse valor retornou à população na forma de benefícios. Somente dessa forma o Consórcio justificará sua existência, deixando de ser visto pela população como mais um órgão para alocação de apaniguados.

Vanderlei A. Retondo - Santo André

Inversão de valores

Manifestar democraticamente em consonância com a Constituição, sem arruaça, pacíficas e mantendo o ambiente limpo defronte os quartéis contra as irregularidades no processo eleitoral do segundo turno, dá cadeia e multa financeira. Mas pode libertar causador de milionários prejuízos condenado a 430 anos, como também pode "inocentar" e soltar o condenado a 22 anos que foi diplomado presidente da República. Antigamente era inversão de valores, mas hoje, aos amigos pode tudo e aos inimigos, a imediata prisão.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Fim da novela da PEC

Essa novela da PEC da Transição, ou do estouro, que chega ao fim com a aprovação no Congresso, não se pode dizer que é para o bem do Brasil. Literalmente é para orgia de gastos sem responsabilidade fiscal do demagogo Lula e dos integrantes do Congresso, que vão dividir quase R$ 10 bilhões a mais de emendas parlamentares. Com exceção dos R$ 70 bilhões para atender os beneficiários do Bolsa Família, dos R$ 168 bilhões autorizados, Lula vai se esbaldar com a liberdade de gastar outros R$ 98 bilhões, mesmo sabendo que com essa farra com os recursos dos contribuintes vai aumentar o rombo nas contas públicas em ano em que a economia mundial deve entrar em recessão. E a atividade econômica, assim como a criação de empregos por aqui, ficará também bem prejudicada. Com o qual poderá piorar a situação da pobreza no Brasil, que Lula se gaba dizer que vai erradicar. É bom lembrar que nenhum País se desenvolveu com presidentes soberbos, populistas e inconsequentes. Espero que nos próximos quatro anos o Lula não seja mais um deles.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Buracos

Em quatro cidades do Grande ABC foram registrados 11.449 solicitações de tapa-buracos (Setecidades, ontem). O número é alto, mas não chega a espantar. Quem, como eu, roda (e muito) pela região, está acostumado a levar sustos e a ter prejuízos com os danos causados por estas crateras. Mais do que saber quantos pedidos são feitos, gostaria de ter conhecimento a respeito de quantas valas são tapadas. Em uma análise mais apurada, é razoável dizer que a existência destes buracos em meio ao asfalto das vias impede o direito constitucional de ir e vir. Prefeitos da nossa região, vamos resolver esse problema.

Marcos Braga - Diadema

