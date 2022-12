Charge - 23 de dezembro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



23/12/2022 | 09:06



Os tucanos Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, e José Auricchio Júnior, prefeito de São Caetano, trabalharam pela vitória do petista José de Filippi Júnior para presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, antes da decisão de abandonar a entidade regional, ao lado de Guto Volpi (PL), de Ribeirão Pires, após a vitória do também petista Marcelo Oliveira, prefeito de Mauá.