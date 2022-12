João Guilherme flerta com Sofia Santino após lista de cotados para o BBB23 ser divulgada

22/12/2022 | 14:10



Após uma lista com nomes de famosos que poderiam participar do BBB23 ser divulgada, a web foi à loucura e contou quem espera ver na próxima edição do reality. Uma internauta compartilhou como ela acha que seria a relação entre João Guilherme e a influenciadora Sofia Santino caso os dois realmente entrem na casa mais vigiada do Brasil:

João Guilherme e Sofia Santino cotados pro BBB, ou eles vão se odiar ou vão ser bffs.

E não é que eles começaram a se xavecar? Ao se deparar com a publicação no Twitter, Sofia foi atacante e respondeu:

Se Deus quiser eu vou ser é a namorada dele.

Fazendo jus à fama de galã e mostrando que também não perde tempo, João Guilherme flertou de volta:

Sabe que Deus é bom demais né.

Surpresa com a reação do ator, a influenciadora declarou:

Estou namorando.