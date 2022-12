Palavra do Leitor - 22 de dezembro de 2022

Da Redação



22/12/2022 | 09:24



Consórcio -­ 1

''Prefeitos de São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires abandonam Consórcio'' (Primeira Página, ontem). É uma decisão? Mas o retrocesso reside na falta de uma pauta de integração regional. Há uma tendência de os prefeitos se voltarem para suas cidades e os desafios locais. O que integra é a agenda e o envolvimento dos diferentes atores. Infelizmente os desafios regionais perduram: saneamento, mananciais pouco aproveitados, desindustrialização, transporte público em decadência, segurança pública. Falta trabalho, falta pensar grande. Estou surpreso com essa postura do Auricchio, de São Caetano, e do Volpi, de Ribeirão Pires. Lamentável.

José Afonso Pereira - do Facebook

Consórcio ­- 2

Os prefeitos bozoloides também não sabem perder. Só falta irem para porta do quartel exigir intervenção.

Márcia Costama - do Facebook

Consórcio ­- 3

O Grande ABC ''decadente'': esvaziamento industrial, ''insegurança pública'', enchentes, milhares morando nas áreas de risco, anos de espera para fazer cirurgia no SUS, cadê o Metrô? E três prefeitos fazendo política de terceira categoria. Assim fica muito difícil.

Marcos Silva - do Facebook

Consórcio ­- 4

Enquanto o partido deles dominava, a oposição respeitou; agora que perderam, abandonam. Coisa de bolsonarista mimado, que não sabe perder nem respeita a democracia.

Maria Gorett de Almeida - do Facebook

Consórcio ­- 5

A notícia de que os prefeitos de São Bernardo, Santo André e Ribeirão Pires abandonam o Consórcio, faz-nos lembrar de que, sem Consórcio, Santo André, São Bernardo e São Caetano, unidos, construíram a estação de captação e tratamento de água em Riacho Grande, encampada pela Sabesp, criaram a CICPAA (Comissão de Controle da Poluição das Águas e do Ar), semente da Cetesb, e criaram também a Fundação do ABC, mantenedora da Faculdade de Medicina, além de muito mais.

Nevino Antonio Rocco - São Bernardo

Reajustes

Enquanto os aposentados receberão parcos 6,7% de reajuste em suas aposentadorias, nossos senadores aprovaram um reajuste escalonado de 37,32% nos vencimentos do presidente, vice-presidente, deputados e deles próprios, a partir de 1º de janeiro de 2023. De acordo com o projeto, deputados e senadores receberão ainda ajuda de custo no início e no fim de seus mandatos a título de despesas com a mudança. Pois é, parece que os já esperados acordos espúrios entre o Congresso e a gangue eleita já esta surtindo efeito. Mais uma na conta de quem fez um "L".

Vanderlei A. Retondo - Santo André

Inversão de valores

Manifestar democraticamente em consonância com a Constituição, sem arruaça defronte os quartéis contra as irregularidades no processo eleitoral do segundo turno dá cadeia e multa financeira. Mas pode libertar causador de milionários prejuízos condenado a 430 anos, como também pode "inocentar" e soltar o condenado a 22 anos que foi diplomado presidente da República. Antigamente era Inversão de valores, mas hoje aos amigos pode tudo e aos inimigos a imediata prisão.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Boas-Festas

O Diário agradece e retribui os votos de feliz Natal e próspero ano novo recebidos de Rafael Demarchi; Marco Antonio Zago, presidente da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo); Agência Casa Mais; Centro Knight para o Jornalismo nas Américas da Universidade do Texas; e Sinttaresp (Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia).