Defesa da regionalidade

22/12/2022 | 09:16



O intempestivo anúncio dos prefeitos de São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires, de que pretendem tirar as cidades que governam do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, provocou avalanche de críticas de lideranças políticas e também de moradores –­ a seção de cartas de leitores, publicada ao lado, dá pálida ideia do humor da comunidade diante da questão. Se fosse possível condensar todas as manifestações, a observação principal seria a de que Orlando Morando (PSDB), José Auricchio Júnior (PSDB) e Guto Volpi (PL) se comportaram como maus perdedores –­ como não conseguiram emplacar o presidente, perdendo para o mauaense Marcelo Oliveira (PT), optaram por abandonar o colegiado.

O coro dos descontentes com a cizânia no colegiado de prefeitos, iniciado na terça-feira pelo deputado federal eleito Luiz Marinho (PT), foi engrossado ontem 921). Líder do Cidadania na Câmara e tesoureiro nacional do partido, o deputado federal reeleito Alex Manente utilizou termos duros para criticar os dissidentes. O parlamentar disse que a instituição "não pode servir a interesses pessoais". "O pensamento tem de ser coletivo", arrematou. Pelo mesmo caminho enveredou o segundo colocado na corrida suplementar pela Prefeitura de Ribeirão Pires. Falando especificamente de sua cidade, Gabriel Roncon (Cidadania) classificou de mesquinha, arrogante e grotesca a atitude de Guto.

Os adjetivos utilizados pelos críticos para classificar Orlando, Auricchio e Guto são bastante duros, mas compatíveis com a gravidade das consequências de suas posturas. Empunhada com entusiasmo por representantes dos mais diversos matizes políticos, à direita e à esquerda, a bandeira da regionalidade não tem lado. A luta é pelo fortalecimento do Grande ABC. A fragmentação do Consórcio Intermunicipal prejudica os interesses da região. Sem união, as sete cidades perdem força na hora de defender seus interesses nas instâncias hierarquicamente superiores, como os governos do Estado e federal. Mais uma vez, pode-se prever, a sociedade vai arcar com o pagamento da conta. Infelizmente.